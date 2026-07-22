Capturan a cuatro presuntos implicados en el atentado con coche bomba contra la cárcel La Roca

La Policía capturó a cuatro personas investigadas por su presunta participación en el atentado a La Roca

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este 22 de julio de 2026 sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de una red investigada por el atentado con coche bomba ocurrido el 26 de septiembre de 2025 en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 4, conocido como La Roca.

El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, mediante 14 allanamientos realizados en los cantones Guayaquil y Yaguachi.

Los cuatro detenidos

Las autoridades informaron que las personas aprehendidas son investigadas por su presunta vinculación con la planificación y ejecución del ataque.

Detenidos:

Luis Marcos Tomalá Parra , de 55 años , con antecedentes por tráfico de drogas en 2016 y 2017 .

, de , con antecedentes por en y . Ariel Alejandro Macas Tenesaca , de 22 años , con antecedentes por robo en 2022 y asesinato en 2026 .

, de , con antecedentes por en y en . Silvia Leonor Tumbaco Calderón .

. Ronny Alfredo Silva González, quien fue detenido en un motel, según informó la Policía.

Qué logró establecer la investigación

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones permitieron identificar la estructura logística utilizada para ejecutar el atentado y reconstruir parte de la operación.

Entre los principales resultados constan la identificación del coche bomba, la furgoneta utilizada como vehículo de apoyo, la confirmación del uso de explosivos de alto poder, la identificación de vehículos robados y la reconstrucción de la ruta de huida.

Atentado ocurrió en septiembre de 2025

El ataque con coche bomba ocurrió el 26 de septiembre de 2025 en los exteriores de la cárcel La Roca, uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad del país.

Desde entonces, las unidades investigativas recopilaron evidencias y ejecutaron diligencias para identificar a las personas presuntamente involucradas en la planificación y ejecución del atentado.

Investigaciones continúan

La Policía Nacional indicó que las investigaciones permanecen abiertas para determinar si existen más personas vinculadas con este caso y esclarecer completamente la estructura que habría participado en el ataque.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo de las diligencias judiciales correspondientes.