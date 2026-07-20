Detienen a hombre por doble femicidio de madre e hija en Durán

Un hombre fue detenido por un presunto doble femicidio en Durán, provincia de Guayas.

Un hombre fue detenido por el presunto femicidio de madre e hija, en Durán, provincia de Guayas, el domingo 19 de julio de 2026.

Dos mujeres fueron asesinadas con un arma blanca al interior de su vivienda. El hecho se registró alrededor de las 04:00.

Las víctimas, madre e hija, fueron identificadas como Marjorie Lissette Bajaña Villegas, de 22 años, y Dora Narcisa Villegas Rodríguez, de 45 años.

En el ataque además resultó herido un niño de siete años, quien fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica.

El detenido fue identificado como Anderson C., de 21 años, expareja de una de las víctimas.

El hombre fue detenido mientras intentaba huir en un camión. Según Santiago Gavilanes, subcomandante del Distrito Durán, incluso intentó embestir a los policías que lo buscaban a bordo de motocicletas.

Gavilanes indicó que el detenido se cambió de ropa para intentar evadir a las autoridades.

Los agentes hallaron el cuchillo que se habría usado en el crimen de las mujeres, un celular y prendas manchadas de sangre.