Guayaquil: cuatro fallecidos y dos heridos en ataque armado de sicarios en el Cerro Mapasingue

Un ataque armado se registró en Guayaquil este sábado 15 de noviembre del 2025.

Otro hecho violento se registró en Guayaquil. Cuatro personas fallecieron y dos resultaron heridas luego de un ataque armado registrado la madrugada de este sábado 15 de noviembre en una vivienda en la cooperativa El Cóndor, en el cerro de Mapasingue Este.

Según las primeras versiones de testigos, el ataque ocurrió durante una fiesta de cumpleaños. Los armados llegaron al lugar y dispararon contra los asistentes a través de una ventana del domicilio.

Según el informe de la Policía, en el lugar falleció Alberto Alfredo Tomalá, de 35 años, y Verónica Azucena Roca, de 40. El cuerpo de esta última víctima quedó dentro de un vehículo estacionado afuera de la vivienda.

Minutos después se confirmó el fallecimiento de Tábata Soe Quimiz Méndez, de 21 años. Los fallecidos presentaban múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. En la escena, Criminalística levantó 13 vainas percutidas de varios calibres y un teléfono móvil.

Otros tres ciudadanos resultaron heridos y fueron llevados al hospital del IESS Los Ceibos, donde ingresaron con lesiones graves. Uno de ellos, Kedy Absalón Ponce Chávez, de 51 años, recibió un impacto de bala en la zona occipital, con salida por el molar derecho y se confirmó su fallecimiento.

Mikel Erick Menéndez, de 28, sufrió una herida de bala en el tórax y fractura múltiple de húmero. María Lennys Ayovi Lemos, de 60, presentó heridas de entrada y salida de proyectil en las piernas.

Agentes de la Dinased y de Criminalística llegaron al sitio tras una alerta del ECU-911. Los uniformados acordonaron el inmueble y confirmaron la presencia de dos cuerpos sin vida.