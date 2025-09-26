Alarma por explosión de vehículo en llamas afuera de la cárcel Regional de Guayaquil

La fuerte explosión alarmó a los transeúntes y a los habitantes de esta zona de Guayaquil. En el lugar, un coche en llamas estalló la noche de este viernes 26 de septiembre en exteriores de la cárcel Regional, en el norte de Guayaquil.

En los videos que circulan en redes sociales se evidenció la magnitud de la explosión. De inmediato se desplegaron uniformes y militares al sitio donde se registró esta explosión. Se reforzó de inmediato la seguridad en el lugar.

Este centro carcelario comparte ingreso a La Roca, cárcel de máxima seguridad, y se encuentra a menos de un kilómetro de la Penitenciaría del Litoral, parte del Complejo Carcelario de Guayaquil.

La explosión también fue visualizada por cámaras de seguridad de Segura EP, por lo que coordinaron de inmediato con ambulancias para conocer si hay heridos.