Director de cárcel de Ecuador fue víctima de un ataque armado; ¿cuál es su estado de salud?

El director de la cárcel de máxima seguridad 'La Roca' resultó ileso en un atentado ocurrido la tarde del jueves, confirmó este viernes 26 de septiembre del 2025 el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

"El director del CPL (Centro de Privación de Libertad) Guayas N°4 se encuentra con vida y en buen estado de salud, gracias a que el vehículo blindado en el que se trasladaba evitó que el ataque cumpliera su objetivo", indicó el SNAI.

Apuntó que se trata de hechos "que forman parte de intentos de intimidación de grupos delincuenciales" y añadió que el director, cuyo nombre no han revelado por temas de seguridad, está colaborando con las autoridades en las investigaciones para dar con los responsables.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

El atentado contra el director de una de las cárceles del Guayas ocurrió el mismo día en que 17 presos fueron asesinados por otros reos en un cárcel de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y tres días después de que otros 14 presos murieran en una riña entre reclusos, en una cárcel de El Oro, (fronteriza con Perú).

Estos sucesos ocurrieron en momentos en que en Ecuador se desarrolla -de manera parcial y focalizada también este viernes en unas dos provincias-, un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del precio del diésel, entre otros reclamos.

"Aprovechan el tema de la manifestación y calientan las cárceles. Financian a grupos delincuenciales para que suceda esto", dijo este vienes el ministro del Interior, John Reimberg sin referirse directamente a ninguna persona en particular.

El ministro cree que las protestas ya no son por el tema del diésel, sino que tienen un tinte político y que estarían involucrados grupos criminales, e incluso investigan si dos de los cerca de 100 detenidos hasta el momento, están relacionados con el grupo Tren de Aragua, originario de Venezuela, y al que el presidente de Ecuador, Danil Noboa, catalogó como "terroristas".

Reimberg recordó que en los últimos meses han golpeado la estructura económica y delictiva de los grupos criminales al, por ejemplo, haber incautado de 103 bienes de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Esas incautaciones tuvieron lugar el pasado 9 de septiembre tras 68 allanamientos en nueve provincias, concretando "el golpe a las estructuras criminales más grandes de Ecuador, que movía alrededor de 313 millones de dólares", según el funcionario.

Esa operación se dio en el marco de la lucha contra las bandas del crimen organizados que adelanta el Gobierno de Noboa, quien las catalogó como "terroristas" tras declarar, en enero de 2024, al país en 'conflicto armado interno'.