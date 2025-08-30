Conmoción en Ecuador por brutal asesinato del locutor de radio Ronald Farías en Manabí

El locutor ecuatoriano Ronald Farías, de 29 años, murió víctima de un violento ataque la madrugada del viernes 29 de agosto del 2025. Su muerte ocurrió en el cantón El Carmen, en la provincia de Manabí.

El ataque se registró pasadas las 04:00, en las calles Jipijapa, entre Carlos Aray y 4 de Diciembre, según detallan medios locales. El comunicador fue hallado en la vía pública con múltiples golpes en su cuerpo y en estado agonizante,

Moradores del sector alertaron a las autoridades del hallazgo y llamaron al servicio de emergencias. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Hospital Básico de El Carmen, en donde falleció horas después.

Las autoridades investigan las posibles causas de la muerte del locutor. Se conoce que tenía múltiples golpes en su rostro y en la cabeza, por lo que se presume que fue atacado con un arma contundente.

Tras la muerte, el cuerpo fue traslado al Centro Forense de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas para las respectivas diligencias.Farías laboraba como locutor en Radio Horizontes 94.9, donde de lunes a viernes de 17:00 a 19:00, animaba a la audiencia con música ranchera.