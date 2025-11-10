¡Conmoción en Quito! Dos personas fueron asesinadas en el barrio Solanda

Dos hombres fueron asesinados en el barrio Solanda, en el sur de Quito.

Dos personas fueron asesinadas en Solanda, en el sur de Quito, la madrugada del 9 de noviembre de 2025. Moradores alarmados hallaron los cuerpos en una vereda.

Las víctimas fueron acribilladas cuando se dirigieron a comprar en una licorería. Los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta, según testimonios.

Uno de los hombres sobrevivió y fue trasladado mal herido a un hospital. Sin embargo, falleció en el camino a causa de la gravedad de sus heridas.

Pablo Lastra, jefe del Distrito de Policía Eloy Alfaro, aseguró que las víctimas salieron de un domicilio en el que estaban bebiendo para comprar más licor.

Lastra, apuntó que los hombres tenían 40 y 38 años. Uno de ellos registraba antecedentes penales por delitos de estafa y robo.

Un equipo de Medicina Legal acudió al barrio residencial para levantar los cadáveres. Mientras tanto, los agentes de policía recaban información para dar con los responsables del crimen.