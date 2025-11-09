Cuatro muertos y más de 40 presos heridos tras disturbios en la cárcel de Machala

Los hechos violentos se eintensificaron en las cárceles de Ecuador en noviembre del 2025

Un nuevo episodio de violencia se vivió en la cárcel de Machala este 9 de noviembre del 2025. Cuatro presos murieron durante los disturbios, confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

La alerta llegó la madrugada de este domingo desd el Centro de Privación de Libertad Nro. 1 en Machala. De inmediato se desplegó el equipo táctico de la Policía Nacional y lograron controlar el episodio de violencia.

De acuerdo al SNAI, los disturbios tendrían como origen la reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad.

Hasta las 10:30 se confirmó que cuatro personas privadas de libertad (PPL) fallecieron en el lugar. Mientras que otros 43 presos y un policía resultaron heridos. Todos se encuentran atendidos por el personal de salud.

Por el hecho violento, siete presos fueron aprehendidos y entregados a la autoridad competente, conforme a los procedimientos legales establecidos, detalló el SNAI.

Familiares de las personas privadas de libertad se concentraron en el Comando de la Policía Nacional para exigir la lista de los fallecidos y heridos, en medio de la conmoción y preocupación.

Este hecho violento ocurre ocho días después que se confirmara la muerte de 12 presos en la Penitenciaría de Litoral, en Turi y en Esmeraldas, pese a que miembros de las Fuerzas Armadas y Policía se encuentran desplegados.