Habilitada la vía Aeropuerto -Quito tras choque múltiple este domingo 9 de noviembre

Diez vehículo colisionaron en el sector de Guápulo este 9 de noviembre del 2025.

11 vehículos y un bus colisionaron en la avenida Simón Bolívar, sentido Aeropuerto - Quito, la mañana de este domingo 9 de noviembre del 2025. La vía fue cerrada totalmente.

El siniestro de tránsito ocurrió a las 11:41 a 200 metros del puente de Guápulo. Producto de la múltiple colisión de automotores se reportan varias personas heridas y atrapadas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el cierre total se aplicó en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva sentido sur - norte para atender la emergencia.

Los ciudadanos que transitan por esta vía tuvieron que tomar las siguientes rutas alternas: Ruta Viva, Autopista Rumiñahui, Interoceánica, avenida Maldonado y avenida Juan Bautista Aguirre.

Sin embargo, a las 14:21, la AMT confirmó que la vía fue habilitada al tránsito vehicular. "Se habilita la av. Simón Bolívar sentido sur-norte", informó la entidad municipal.

El ECU 911 confirmó que la colisión involucra a 11 vehículos livianos y un bus. Varios vehículos quedaron varados y afectados en el choque. La emergencia provocó una fuerte congestión en el lugar.

El personal del Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó a 14 efectivos y cinco vehículos. En el lugar se atendió a dos personas afectadas. La AMT confirmó que no existen personas fallecidas y los heridos fueron dados de alta en el lugar.

Todos los vehículos serán retirados de la zona y llevados a un centro de retención de la AMT.