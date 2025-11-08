Dos conductores ebrios fueron detenidos en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa

250 agentes de tránsito se desplegarán en el Olímpico Atahualpa durante los tres días del concierto de Shakira

Los controles de tránsito en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito se intensificaron este sábado 8 de noviembre del 2025 por el primer concierto de la colombiana Shakira.

El director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Washington Martínez, informó que, hasta las 20:30 de este sábado, dos conductores en estado etílico fueron detenidos.

El primer infractor fue aprehendido en la Shyris y Suecia. Mientras el segundo fue detenido por los agentes de tránsito cuando cometía una infracción que puso en riesgo a los ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Martínez detalló que este hombre ingresó en contravía por la avenida Naciones Unidas en sentido occidente - oriente irrespendando las señaléticas y señales de tránsito.

Tras detenerlo se le praticó la prueba de alcoholemia. En este test se determinó que tenía 1,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir, que superó considerablemente el límite permitido y deberá enfrentar la audiencia en flagrancia.

De acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los conductores que superen 1.2 gramos por litro de sangre deberán enfrentar una multa de tres salarios básicos (1 410 dólares), permanecerán 30 días en prisión y su vehículo será retenido por 24 horas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó a 250 agentes para el control de los alrededores del estadio durante el sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre, días que se realizarán los conciertos de Shakira.