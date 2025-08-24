¿Quiénes son los cinco fallecidos en el ataque armado de Crucita, en Portoviejo, Manabí?

Las unidades de la Policía Nacional en la intervención en Crucita después del ataque armado del sábado 24 de agosto

Los cuerpos de de los cinco hombres que fueron asesinados en el sector Las Gilces, en la vía Crucita, Portoviejo, fueron trasladados al centro forense ubicado en Manta. El ataque armado contra el vehículo en el que se desplazaban es investigado por la Policía Nacional. Según las primeras pistas todas las víctimas eran pescadores oriundos de San Jacinto y San Clemente, cantón Sucre.

La masacre se registró a las 16:15 del sábado 23 de agosto del 2025 cuando un grupo de sicarios atacó un vehículo Hyundai Tucson gris en Manabí. El hecho dejó como resultado cinco víctimas mortales. Las autoridades identificaron a los fallecidos y este domingo 25 de agosto familiares de las víctimas llegaron al centro forense a retirar los cadáveres.

El jefe de la Subzona Manabí de la Policía Nacional, Wladimir Acurio, confirmó que una del las víctimas tenía antecedentes penales por receptación y tenencia ilegal de armas de fuego. Las otras cuatro víctimas no registraban antecedentes.

En las zonas cercanas al lugar del ataque, la Policía encontró un vehículo presuntamente utilizado por los atacantes. Este automotor presentaba alteraciones en su placa, un detalle que está bajo investigación.

Los cuerpos de las víctimas los trasladaron al centro forense de Manta para realizar los procedimientos legales correspondientes, incluyendo autopsias y trámites de identificación.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables. Este violento episodio se suma a una serie de masacres registradas en Ecuador en las últimas semanas.