Conmoción en Manabí por otra masacre con cuatro fallecidos en ataque armado en Sucre

Foto referencial del vehículo de medicina legal en uno de los hechos violentos en Manabí.

Un nuevo ataque armado se registró en Manabí. Este miércoles 27 de agosto del 2025 hubo una masacre en una vivienda ubicada en la parroquia Leonidas Plaza, en el cantón Sucre. Las detonaciones generaron alarma y pánico en la zona.

Según las primeras indagaciones de la Policía Nacional, los agresores ingresaron a la vivienda de manera violenta. Ingresaron dispararon múltiples veces contra las víctimas. Los cuerpos de las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, quedaron sobre un colchón.

Los atacantes utilizaron armas de grueso calibre. Así lo comprobó la Policía al hallar los casquillos en la escena del crimen. Agentes acudieron al lugar para iniciar las diligencias investigativas. Las víctimas aún no han sido identificadas.

En Manabí hay tensión. En las últimas 48 horas se han reportado once muertes violentas: cuatro en Sucre, tres en Manta, dos en Portoviejo, una en Rocafuerte y una en el cantón Santa Ana. Manabí enfrenta un año particularmente violento.

Según datos oficiales de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han registrado más de 780 muertes violentas en la provincia, siendo los distritos de Manta y Portoviejo los más afectados.