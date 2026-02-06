Ministro del Interior anuncia detención de dos personas con más de USD 17 000 en efectivo

Ambas personas fueron detenidas en un operativo en el cantón Pasaje, en la provincia de El Oro.

Un hombre y una mujer fueron detenidos en el cantón Pasaje, en la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador con 17 975 dólares en efectivo, informó el ministro del Interior, John Reimberg, este viernes 6 de febrero del 2026.

Según el Ministro, los detenidos serían presuntos financistas del grupo delictivo organizado Sao Box. Además, se hallaron una serie de armas y municiones, detalló en su cuenta de la red social X.

Entre las armas se encontró una escopeta, una pistola y municiones que también serían para la organización delictiva, de acuerdo al ministro. "Ninguna economía criminal seguirá operando impunemente", añadió Reimberg.

Sao Box era una facción de Los Lobos, el grupo criminal más grande y violento del país, que se separó en medio de disputas internas.

Más detenidos en la jornada

El ministro Reimberg también habló de otras detenciones a lo largo de la jornada. Por ejemplo, mencionó ocho personas fueron detenidas en el cantón Daule, de la provincia de Guayas.

Según el Ministro, los detenidos amenazaron a una persona mediante mensajes extorsivos con atentar contra su vida y familiares si no cancelaba los valores exigidos por estos delincuentes.