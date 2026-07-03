Cuerpo hallado en quebrada de Píllaro, Tungurahua

Autoridades hallaron un cuerpo en descomposición en una quebrada de Píllaro.

Autoridades hallaron el cuerpo de un hombre en descomposición en una quebrada de Píllaro, provincia de Tungurahua, la noche del jueves 2 de julio de 2026.

El fuerte olor alertó a las autoridades, que llegaron a una quebrada en la vía Ambato - Píllaro y hallaron un cadáver.

Transeúntes y conductores alertaron a las autoridades de la presencia de un cuerpo en el fondo de la quebrada.

Personal especializado de los bomberos de Píllaro bajó por la pendiente para extraer el cuerpo del hombre que no ha sido identificado.

La Policía Nacional acudió al lugar para acordonar la escena y recoger evidencias para las investigaciones.

Mientras tanto, Medicina Legal levantó el cadáver y lo trasladó a la morgue para los trámites respectivos.

Varias personas acudieron al lugar para identificar el cadáver, pero su identidad no ha sido revelada.

De manera extraoficial se conoce que el occiso podría ser un joven ambateño, quien estuvo desaparecido 10 días.