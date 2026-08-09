Así fue el sicariato registrado este domingo 9 de agosto en Salinas, en el segundo día de feriado

Un sicariato se registró este domingo 9 de agosto de 2026 en salinas.

El segundo día de feriado en Ecuador se vio opacado por el sicariato de un hombre, la tarde de este domingo 9 de agosto de 2026. El terrible hecho ocurrió en la playa de Salinas, provincia de Santa Elena.

Una cámara de seguirdad captó el momento que un hombre entra en la playa y abre fuego contra su víctima, que se encontraba compartiendo con tras personas. El atacante disparó varias veces sobre el hombre que quedó en el piso y luego huyó del lugar.

El ataque generó conmoción en los turistas que se encontraban en la playa. Videos que circulan en redes muestran a los ciudadanos movilizarse rápidamente del lugar, mientras una mujer cayó desmayada en la arena.

A unos pocos metros del ataque se levantaba una tarima para un concierto.

El área fue cercada por miembros de la Policía, mientras se realizan las investigaciones pertinentes para dar con el responsable del hecho sangriento.

Sin embargo, se desconoce si existen más personas heridas.