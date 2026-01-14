Cuerpos hallados en Santa Elena son de los seis jóvenes desaparecidos en Pedro Carbo

Los cuerpos hallados en Santa Elena corresponden a los jóvenes desaparecidos en Pedro Carbo.

Los cuerpos de los seis jóvenes desaparecidos en el cantón Pedro Carbo fueron hallados en la provincia de Santa Elena este martes 13 de enero de 2026.

El hallazgo se realizó en la comuna de Colonche en una zona agrestre. Moradores reportaron la presencia de dos motocicletas abandonadas incineradas.

En el lugar también se hallaron los seis cuerpos en avanzado estado de descomposición. Las autoridades identificaron que los jóvenes presentaban signos de tortura.

Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Santa Elena para su identificación y los trámites respectivos.

Familiares de los jóvenes se trasladaron hasta la morgue para recibir los cuerpos.

De acuerdo con uno de los familiares, "a ellos por lo menos los mataron el domingo, ese día habían quemado ya una moto".

Las víctimas fueron identificadas como Diego Joel Solís Villamar (21 años), Josué Francisco Merchán Solís (19), Cristhian Josué Holguín Jácome (23), Josué Johan Ponce Merchán (25), Víctor Fernando Borbor Castro (22) y Eddi Josué Borbor Castro (17).

Tanto Guayas como Santa Elena permanecen bajo estado de excepción desde el 1 de diciembre de 2025 por la ola de violencia e inseguridad.