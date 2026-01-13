Macabro hallazgo de restos humanos en sector La Promesa–La Invasión en el sur de Quito

hallazgo de extremidades humanas en el sector de Guamaní en el sur de Quito

La Policía Nacional investiga un macabro hallazgo de restos humanos en el sector de La Promesa–La Invasión en Guamaní, al sur de Quito, la madrugada del 12 de enero.

Los restos estaban en el interior de una funda plástica en el balde de una camioneta reportada como robada el pasado 5 de enero. Agentes del la Policía encontraron los restos acompañados de panfletos con mensajes intimidatorios de presunta autoría del grupo delincuencial Los Lobos.

En el interior del vehículo habían panfletos amenazantes como “Prohibido robar en la capital”, y firmada “Atentamente: Los Lobos”.

Se presume relación con otro crimen

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) investiga un posible vínculo con el crimen de un hombre en el sector La Victoria, también en Guamaní.

En este caso la víctima presentó sus extremidades superiores cercenadas, según indicó, Diego Villalba, jefe de la Unidad de Muertes Violentas del Distrito Metropolitano de Quito.

El cuerpo del hombre se encontró en el exterior de una vivienda y con heridas de bala y las manos mutiladas. Vecinos del sector confirmaron que cerca de las 23:00 se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Villalba, señaló que la investigación continúa para determinar la identidad de la personas y qué organización delictiva está detrás de esta muerte violenta.

En Quito en lo que va del 2026 se cuentan ya nueve muertes violentas que son investigadas por las autoridades.