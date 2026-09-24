Ejército ecuatoriano abrirá convocatoria para oficiales y tropa especialistas desde el 5 de octubre

Médicos, abogados, economistas, profesionales de la salud y músicos, entre otras especialidades, podrán postular al nuevo proceso de reclutamiento del Ejército ecuatoriano.

Las inscripciones comenzarán el 5 de octubre de 2026 y estarán dirigidas a hombres y mujeres ecuatorianos.

¿Quiénes pueden postular al Ejército?

El Ejército ecuatoriano anunció una nueva convocatoria para oficiales y tropa especialistas, cuyo proceso de difusión comenzó este jueves 24 de septiembre de 2026.

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 5 de octubre en el sitio web: https://ejercitoecuatoriano.mil.ec/ para profesionales que cumplan con los requisitos establecidos.

La convocatoria contempla dos escuelas de formación: la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil), en Quito, para oficiales especialistas, y la Escuela de Formación de Soldados Vencedores del Cenepa (Esforseft), en Ambato, para tropa especialista.

El Ejército señala que sus procesos para especialistas están dirigidos a profesionales de distintas áreas, de acuerdo con las vacantes disponibles.

Escuelas y perfiles requeridos

Esmil – Oficiales especialistas

Sanidad: médicos generales, odontólogos y psicólogos clínicos.

médicos generales, odontólogos y psicólogos clínicos. Derecho: abogados.

abogados. Administración: ingenieros en finanzas, economistas y administradores de empresas.

Esforseft – Tropa especialistas

Sanidad: licenciados en enfermería, fisioterapia, laboratorio clínico, nutrición, atención prehospitalaria y radiología/rayos X; tecnólogos en emergencias médicas; bioquímicos clínicos o farmacéuticos.

licenciados en enfermería, fisioterapia, laboratorio clínico, nutrición, atención prehospitalaria y radiología/rayos X; tecnólogos en emergencias médicas; bioquímicos clínicos o farmacéuticos. Administración general: contadores CPA, con experiencia en contabilidad, presupuesto y tesorería; y administradores de empresas con mención en compras públicas.

contadores CPA, con experiencia en contabilidad, presupuesto y tesorería; y administradores de empresas con mención en compras públicas. Música: instrumentistas de trompeta, trombón, clarinete, saxofón y barítono/eufonio.

Estos son los requisitos

Los aspirantes deberán cumplir, entre otras, con las siguientes condiciones:

Ser ciudadano o ciudadana ecuatoriana .

. Tener hasta 29 años, 11 meses y 30 días al momento del ingreso a la escuela.

al momento del ingreso a la escuela. Para quienes tengan título de cuarto nivel, el límite es de 35 años .

. No haber sido dado de baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional .

. Tener una estatura mínima de 1,60 metros para hombres y 1,55 metros para mujeres , sin calzado.

, sin calzado. Contar con al menos dos años de experiencia laboral, contados desde la expedición y registro del título profesional.

Los prospectos oficiales de procesos anteriores del Ejército también establecen que los títulos profesionales deben estar reconocidos y registrados por la autoridad de educación superior, de acuerdo con la especialidad y las necesidades de la institución.

¿Cómo postular al Ejército ecuatoriano?

Los interesados deberán registrarse en la plataforma oficial de reclutamiento del Ejército desde el 5 de octubre y seleccionar la escuela correspondiente: Esmil para oficiales o Esforseft para tropa.

Allí deberán revisar el prospecto, reunir la documentación solicitada y cargarla de manera virtual.

El proceso de selección incluye varias etapas:

Valoración psicológica.

Pruebas toxicológicas y de confianza.

Exámenes médicos.

Evaluación física.

Pruebas académicas teóricas y prácticas relacionadas con la especialidad.

Calificación de méritos y entrevista personal.

El Ejército ha utilizado estas fases en sus procesos de selección de especialistas.

De acuerdo con el cronograma anunciado para esta convocatoria, las distintas fases se desarrollarán progresivamente según el número de postulantes.

El proceso concluirá el 2 de febrero de 2027, fecha prevista para la publicación de resultados y el inicio de la formación de quienes sean seleccionados.