Ataque armado en el sur de Quito deja un guardia de seguridad fallecido 

Un ataque armado se registró en el sector Altos del Recreo

Un guardia de seguridad falleció y otro quedó herido en un ataque armado registrado en el sector Altos del Recreo, en el sur de Quito, la madrugada de este jueves 24 de septiembre de 2026.

Según el reporte preliminar, los atacantes llegaron en un taxi, se dirigieron a la camioneta en la que se encontraban los guardias y abrieron fuego contra ellos.

Ocurrió mientras los guardias brindaban seguridad a un trailer que se encontraba afuera de un establecimiento.

Autoridades investigan el crimen para dar con los responsables.