Feriado en Ecuador: ¿Qué servicios turísticos aplicarán la reducción del IVA al 8%?

Ecuador tendrá feriado nacional el lunes 10 de agosto de 2026.

Ecuador tendrá un nuevo feriado nacional este lunes 10 de agosto de 2026, por el Primer Grito de la Independencia.

Para este feriado el Gobierno ordenó la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8%.

Esta reducción de impuestos se aplicará solo a los servicios que corresponden a actividades turísticas.

Según la vigente Ley de Turismo, se consideran actividades turísticas "las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual" de una o más de las listadas a continuación.

Esta reducción se aplicará solo en los establecimientos que cuenten con un registro de turismo activo en Ecuador.

Los prestadores que cuenten con el beneficio deberán emitir comprobantes de pago con el porcentaje reducido del IVA.

Los servicios en los que se aplicará la reducción del IVA son:

Alojamiento.

Servicio de alimentos y bebidas.

Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito.

Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento.

La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y convenciones.

Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables.

Así se aplicará la reducción del IVA durante el feriado: