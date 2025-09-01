Un detenido por la muerte del locutor Ronald Farías; policía reveló la causa de su muerte

Ronal Farías era locutor en una emisora local de El Carmen, en la provincia de Manabí.

Dos días después de la muerte del locutor Roland Farías Coox, en El Carmen, provincia de Manabí, la Policía Nacional reveló la causa de muerte del comunicador de 29 años.

Según las autoridades, se trató de una gresca callejera que no tiene relación con el crimen organizado que campea en esa provincia. Una persona que se encontraba en el lugar en el momento de la muerte fue detenida.

“Los hechos siguen siendo investigados, pero tenemos ya una línea muy clara con la detención de uno de los individuos presentes en el lugar”, señaló Giovanni Naranjo, comandante de la Zona 4 de Policía.

Se trata de Jeisón Damián Ch. El hombre relató que estuvo con Farías en una licorería y luego llegó otra persona conocida como alias ‘tuto’ y su esposa. Tras ingerir alcohol, en el sitio se produjo una pelea que terminó en golpes.

De acuerdo con el uniformado, Farías intentó huir, pero lo interceptaron nuevamente unas calles más delante de la licorería y le propinaron puñetazos en la cabeza y el rostro. El hombre fue trasladado al Hospital Básico de El Carmen, en donde falleció.

De acuerdo con el informe médico, Farías falleció por politraumatismo en la cabeza. El comunicador trabajaba como locutor en Radio Horizontes 94.9, donde conducía un espacio de música ranchera de lunes a viernes entre las 17:00 y 19:00.