¿Quién fue Ronald Farías, el locutor que murió tras recibir brutal golpiza en Manabí?

El locutor falleció la madrugada del sábado 30 de agosto del 2025 tras recibir una brutal golpiza en Manabí.

La voz de Ronald Farías Coox se apagó la madrugada del sábado 30 de agosto del 2025 tras ser víctima de una brutal agresión en El Carmen, provincia de Manabí. Sus familiares y amigos lo despidieron este domingo 31, con una misa.

El comunicador de 29 años de edad falleció por un golpe en el cráneo, de acuerdo las versiones oficiales. Fue hallado en una vereda con severos golpes y lesiones en todo su cuerpo e inmediatamente lo trasladaron al Hospital Básico de El Carmen, en donde falleció poco después de su llegada.

Farías se desempeñaba como locutor de Radio Horizontes, en la provincia de Manabí por más de siete años. Allí conducía un programa musical de 17:00 a 19:00. El hombre era conocido por su carisma y cercanía con la comunidad, por lo que lo llamaban "el amigo de todos".

Este domingo 31 de agosto, la emisora en la que trabajaba lo recordó con un video en el que recopiló el último día de labores de Farías, "Se apagó la voz del amigo de todos", escribió la estación en un post de redes sociales.

Además, sus compañeros de trabajo hicieron un llamado a las autoridades para que su muerte no quede impune y se localice a quienes lo atacaron. “Exigimos a las autoridades policiales y judiciales que se haga justicia”, escribieron.

Ronald Farías era un voz reconocida en el cantón El Carmen. Durante varios años trabajó en diferentes emisoras locales, lo que le valió el reconocimiento de sus oyentes, por su estilo y cercanía con la comunidad.

Además de su trabajo en la radio, Farías también participó en la animación de eventos públicos y privados. Su carisma lo llevó a ser una figura popular dentro del ámbito social y cultural del cantón.