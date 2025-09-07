Cuatro detenidos por ataque armado a las instalaciones de puerto de Guayaquil

Armados dispararon por múltiples ocasiones contra las instalaciones de un puerto de Guayaquil.

Un ataque armado a las instalaciones de un puerto marítimo de Guayaquil, ubicado en el sur de la ciudad, alertó a la Policía Nacional. Armados lanzaron amenazas en panfletos.

En videos de las cámaras de seguridad se observa como desconocidos, que se movilizaban en una motocicleta, irrumpieron en el lugar para lanzar mensajes de amenazas en hojas de papel y disparar con un arma larga. Varias personas que se encontraban en el lugar corrieron a buscar protección.

Después de las investigaciones del caso, la madrugada del domingo 7 de septiembre, la Policía localizó a los sopechosos del hecho. Los uniformados ubicaron uno de los vehículos que participó en el hecho y allanaron las viviendas de los implicados.

En el operativo detuvieron a cuatro hombres, entre ellos un adolescente, sospechosos del delito. Según la Policía Nacional, los involucrados pertenecerían al grupo 'Mafia 18'.

Además, entre los indicios se encuentra un vehículo Kia Sportage, vainas percutidas calibre 5,56, cinco teléfonos y múltiples panfletos.

En las hojas se difundían mensajes para amedrentar a los trabajadores del puerto. Los atacantes advertían de graves consecuencias para los ciudadanos si no dejaban de laborar en el lugar.

Este hecho violento ocurre 15 días después que la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) declarara el estado de emergencia institucional por 60 días ante el aumento de violencia por la presencia de grupos criminales.

Ante ello, la Armada de Ecuador indicó que mantiene los patrullajes y operaciones militares de ámbito interno de manera permanente con el fin de neutralizar las posibles actividades ilícitas.