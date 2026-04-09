20 detenidos y más de 2 500 dosis de droga decomisadas en Durán

La Policía Nacional realizó el operativo Apolo 14 en Guayas y detuvo a 20 personas.

Un total de 20 personas fueron detenidas durante el operativo Apolo 14, ejecutado en varios sectores de Guayaquil y Durán este jueves 9 de abril del 2026.

Las intervenciones se realizaron en zonas consideradas de alta conflictividad, entre ellas: Nueva Prosperina, Florida y Pascuales, en Guayaquil, así como en el cantón Durán.

Según el balance oficial, entre los 20 aprehendidos hay 16 hombres y cuatro mujeres. Uno de los detenidos registra antecedentes penales por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y robo.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron:

17 armas de fuego

46 municiones de diferentes calibres

2 528 dosis de sustancias sujetas a fiscalización

3 bloques de marihuana

1 artefacto explosivo

Además, se recuperaron y retuvieron siete vehículos, entre ellos un camión, cinco automóviles y una camioneta, así como 50 motocicletas y cuatro terminales móviles.

Intervenciones en zonas de alta conflictividad

Los operativos se concentraron en sectores identificados por su incidencia delictiva, donde se investigan delitos relacionados con estructuras criminales y economías ilegales.

Las autoridades no detallaron si los detenidos estarían vinculados a organizaciones delictivas específicas, pero indicaron que las evidencias recabadas formarán parte de las investigaciones en curso.