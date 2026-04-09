20 detenidos y más de 2 500 dosis de droga decomisadas en Durán
La Policía Nacional realizó un operativo en Durán, Nueva Prosperina, Florida y Pascuales, en Guayas. Se decomisó armas y municiones.
La Policía Nacional realizó el operativo Apolo 14 en Guayas y detuvo a 20 personas.
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Actualizada:
09 abr 2026 - 08:46
Un total de 20 personas fueron detenidas durante el operativo Apolo 14, ejecutado en varios sectores de Guayaquil y Durán este jueves 9 de abril del 2026.
Las intervenciones se realizaron en zonas consideradas de alta conflictividad, entre ellas: Nueva Prosperina, Florida y Pascuales, en Guayaquil, así como en el cantón Durán.
Según el balance oficial, entre los 20 aprehendidos hay 16 hombres y cuatro mujeres. Uno de los detenidos registra antecedentes penales por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y robo.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron:
- 17 armas de fuego
- 46 municiones de diferentes calibres
- 2 528 dosis de sustancias sujetas a fiscalización
- 3 bloques de marihuana
- 1 artefacto explosivo
Además, se recuperaron y retuvieron siete vehículos, entre ellos un camión, cinco automóviles y una camioneta, así como 50 motocicletas y cuatro terminales móviles.
Intervenciones en zonas de alta conflictividad
Los operativos se concentraron en sectores identificados por su incidencia delictiva, donde se investigan delitos relacionados con estructuras criminales y economías ilegales.
Las autoridades no detallaron si los detenidos estarían vinculados a organizaciones delictivas específicas, pero indicaron que las evidencias recabadas formarán parte de las investigaciones en curso.
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