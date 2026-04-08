Prisión preventiva para dos sospechosos de asesinato en complejo deportivo de Guayaquil

Los dos detenidos tras el ataque armado en un complejo deportivo del sur de Guayaquil, el 5 de abril de 2026, recibieron prisión preventiva.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno presentó el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores y el acta de levantamiento de cadáveres.

Asimismo, teléfonos celulares, vestimenta presuntamente utilizada por uno de los procesados y los dos vehículos involucrados, uno de ellos reportado como robado, entre otros indicios.

Tras analizar las pruebas, el juez de Garantías Penales de turno dispuso la medida para ambos procesados. La instrucción fiscal durará 30 días.

La detención fue posible gracias al seguimiento de las cámaras de Segura EP. Uno de los investigados fue detenido en el sector de Las Casas Colectivas.

Horas después, un vehículo fue localizado en el sector de La Floresta, cuyo conductor prestaba servicios de taxi ejecutivo.

El ataque armado dejó tres personas asesinadas y seis heridas. No hay más detenidos por este caso.