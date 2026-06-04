Detenidos por ofrecer droga por WhatsApp y entregarla a domicilio en Quito

Indicios hallados en operativo para capturar a presuntos vendedores de droga

Dos ciudadanos fueron detenidos por ofrecer drogas mediante WhatsApp y entregarlas a domicilio, en Quito.

El hecho se ejecutó tras un operativo realizado en el sector de Carapungo, al norte de la capital.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, los detenidos pertenecerían a la estructura delictiva de Los Lobos.

Reimberg añadió que los ciudadanos recibían pagos a través de transferencias bancarias y además, fungían como usureros, es decir, personas que prestan dinero cobrando tasas de interés muy altas.

Se encontraron varias evidencias

Los aprehendidos fueron identificados como Vera Carlos, de 33 años y nacionalidad ecuatoriana, y Rangel Leidys, de 46 años y nacionalidad venezolana.

Entre los indicios recabados por las autoridades se encontró 58 sobres pequeños con una sustancia color crema, presumiblemente pasta base de cocaína.

También una balanza digital tipo gramera, una motocicleta color negro, dinero en efectivo de diferentes denominaciones y tres celulares.