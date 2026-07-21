EN VIVO I Universidad Católica vs. Barcelona SC: juego clave en la parte alta de la LigaPro 2026

El estadio Olímpico Atahualpa de Quito vuelve a ser el escenario de un choque determinante en la definición de la LigaPro 2026. Universidad Católica recibe a Barcelona Sporting Club en un compromiso que va más allá de los tres puntos, al tratarse de un enfrentamiento directo entre dos aspirantes a alcanzar al Independiente del Valle, el líder absoluto.

La altitud de la capital ecuatoriana y la necesidad de acortar distancias en la tabla de posiciones añaden una dosis extra de tensión a un duelo caracterizado históricamente por la intensidad táctica y la disputa constante del balón.

Barcelona SC llega a la capital ecuatoriana posicionado en la tercera casilla del torneo con 34 unidades. El conjunto 'torero' busca mantener la regularidad fuera de casa para no ceder terreno frente a los líderes del campeonato.

Para el cuerpo técnico guayaquileño, conseguir un resultado positivo en Quito representa una prueba de carácter fundamental, considerando el rendimiento que ha mostrado el equipo en partidos de alta exigencia a lo largo de la presente temporada.

Por su parte, Universidad Católica afronta este encuentro instalado en el cuarto lugar de la clasificación con 32 puntos, a tiro de piedra de su rival de turno. El cuadro 'camaratta' ha convertido la posesión y el dinamismo en la mitad de la cancha en sus principales fortalezas futbolísticas.

Sumar de a tres como local resulta indispensable para el conjunto capitalino si pretende superar a la escuadra guayaquileña y afirmarse definitivamente en la pelea por la etapa.

El antecedente más reciente entre ambos clubes en la presente edición de la LigaPro se remonta a la Fecha 6, cuando empataron 1-1 en el estadio Monumental de Guayaquil.

Con planteles equilibrados y la obligación de arriesgar para mantenerse en la zona noble de la tabla, se anticipa un desarrollo sumamente disputado donde la efectividad en las áreas y el control de la pelota parada serán factores decisivos para definir al ganador.