Seis detenidos por masacre en centro de tolerancia en Ambato

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la captura de seis personas tras una masacre en un centro de tolerancia en Ambato.

Seis presuntos implicados en la masacre ocurrida en un centro de diversión nocturno de Tungurahua fueron detenidos, informó este lunes 13 de abril del 2026 el ministro del Interior, John Reimberg.

Las seis personas estarían presuntamente involucradas en un hecho violento que dejó cuatro personas fallecidas. Según el ministro, la masacre estaría vinculada a disputas entre grupos delictivos.

El crimen se registró en medio de enfrentamientos por el control territorial, según las primeras investigaciones. Tras el hecho armado, unidades de la Policía Nacional ejecutaron operativos que permitieron identificar y capturar a los sospechosos.

Detenidos con antecedentes

Entre los detenidos consta Félix Edisson Ordoñez Castillo, quien registra antecedentes por delitos como robo, asesinato, tráfico de sustancias y robo de motocicletas en distintos años.

También fueron detenidas otras cinco personas con antecedentes por robo y asociación ilícita.

Indicios levantados en el operativo

Durante las intervenciones policiales se recopilaron varios indicios vinculados al caso:

30 vainas

26 cartuchos

13 balas

4 proyectiles encamisados

2 armas de fuego

5 teléfonos celulares

También sustancias sujetas a fiscalización y se recuperó un vehículo que fue reportado como robado.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra esclarecido en fase investigativa, con los sospechosos identificados y puestos a órdenes de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.