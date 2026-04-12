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Seguridad

Masacre en Santa Elena deja seis personas asesinadas

Existen cuatro sospechosos detenidos por el crimen. 

Imagen referencial de masacre en Santa Elena que dejó seis muertos.

Referencial Freepik.

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizada:

12 abr 2026 - 21:38

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Una nueva masacre ocurrida el 12 de abril de 2026, en el cantón La Libertad, en Santa Elena, dejó seis personas fallecidas

El ataque violento se registró en el barrio Virgen del Carmen.

Sujetos armados a bordo de motocicletas interceptaron con más de 20 disparos, a las víctimas cuando estas llegaban a un inmueble en el sector.

La Policía detuvo a cuatro sospechosos 

Tras una persecución, la Policía confirmó la detención de cuatro sospechosos presuntamente implicados en el múltiple asesinato.

El hecho ocurre el mismo día en que se reportó un grave accidente de tránsito en la ruta Guayaquil - Santa Elena, que también dejó cinco personas fallecidas.

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