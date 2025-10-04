Guayaquil: 7 000 detenidos de la Penitenciaría del Litoral fueron reubicados por la Armada

La Armada del Ecuador informó este sábado 4 de octubre que cerca de 7 000 personas privadas de la libertad de la Penitenciaría del Litoral han sido reubicadas en los últimos días. La intervención se realizó con la finalidad de desarticular organización de criminales que operarían dentro de la cárcel.

“La medida responde a la necesidad de desarticular estructuras criminales que buscan atentar contra la seguridad de este centro penitenciario”, informó al Armada, a través de un comunicado de prensa en sus redes.

Los militares hasta el momento han ingresado a los pabellones de la Penitenciaría del Litoral desde el martes 30 de septiembre de 2025 en diferentes horarios y de manera coordinada. En su cuenta de la red social X, la Armada subió un video en el que se muestra la actuación de los militares en los pabellones para desalojar a los detenidos, además del uso de drones de reconocimiento.

En el mismo marco, la Brigada de Caballería Blindada ejecutó operaciones militares en las cárceles de Chimborazo y Bolívar para mantener el orden y la seguridad interna. Durante las intervenciones realizadas la madrugada del 4 de octubre, el personal militar efectuó registros en las cárceles de Riobamba, Alausí y Guaranda.