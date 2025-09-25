Alerta por el reporte de muertos al interior de la cárcel de varones de Esmeraldas

Autoridades no han confirmado el número de víctimas en masacre en cárcel de Esmeraldas.

Una nueva masacre carcelaria ocurrió en Esmeraldas este jueves 25 de septiembre de 2025. Varias detonaciones fueron escuchadas desde horas de la madrugada.

Crudas imágenes difundidas en redes sociales dan cuenta del horror al interior de la prisión. Hay presos decapitados y mutilados.

Fuentes policiales confirmaron a Teleamazonas.com que los enfrentamientos dejaron al menos 13 presos muertos.

Varios presos resultaron heridos y las autoridades negaron que hayan existido fugas, tal como denunciaron familiares al exterior del centro.

En la cárcel se registraron disturbios alrededor de las 03:00. Varias detonaciones alarmaron a los moradores de la prisión.

Según la informaicón policial, presos del pabellón C alertaron de una persona muerta al interior de la celda. Cuando un uniformado se acercó a verificar estos le sustrajeron las llaves de las celdas.

Los presos se llevaron un fusil del soldado que llegó a verificar la situación. De esta manera los presos salieron hacia otros pabellones.

La Policía apuntó que el ataque fue prepetrado por el Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) 'Los Tiguerones' en contra de sus rivales de 'Los Lobos', 'Los Choneros' y otros.

Según la Policía, las ejecuciones se realizaron con armas de fuego ingresadas por agentes penitenciarios.

Grupos especializados de la Policía Nacional ingresaron a la prisión en horas de la mañana. Familiares de los presos se apostaron en los exteriores de la cárcel en busca de información de las víctimas.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) no se ha pronunciado hasta las 11:00.