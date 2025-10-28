Hombres vestidos de policías están involucrados en secuestro en Guayaquil y crimen en Manabí

Hombres vestidos de policías se encuentran cometiendo delitos en la Costa de Ecuador. Cámaras de seguridad captaron a falsos uniformados disparando, robando y secuestrando.

Los hechos violentos y delictivos ocurrieron en la provincia de Manabí y Guayas. Todos fueron registrados por cámaras y ninguno de los sospechosos ha sido detenidos.

Múltiple crimen en billar de Santa Ana

La alarma se encendió por el múltiple crimen reportado la noche del lunes 27 de octubre del 2025 en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Alrededor de las 20:00, cinco hombres que se encontraba en un billar fueron atacados por tres armados que usaban chompas similares a la Policía Judicial.

José Luis Erazo, jefe de la Policía de la subzona Manabí, confirmó que los atacantes se movilizaban en un automóvil y que una persona dio el aviso para cometer el hecho violento.

Producto del brutal ataque armado, tres personas fallecieron en el lugar y otras dos resultaron heridas. Las víctimas fueron trasladados a una casa de salud en Portoviejo.

La Policía atribuye este hecho a la disputa de territorio entre dos bandas en Manabí, pero no descartó que una tercera esté involucrada en estas muertes violentas.

"Tenemos la confrontación de dos GDO ( Grupos de Delincuencia Organizada) en la provincia de Manabí, pero nuestras fuentes también nos indican que podría haber un tercer grupo que querría entrar a esta lucha, y también pequeñas células de estos grupos Los Lobos y Los Choneros", reveló Erazo.

Secuestro de comerciante en Guayaquil

Mientras que el otro caso que se ha difundido en redes sociales ocurrió en la cooperativa Gallegos Lara del distrito Florida, al norte de Guayaquil, la mañana del lunes 27 de octubre del 2025.

Un hombre que llegaba a su domicilio en su auto fue secuestrado por tres hombres vestidos de policías. En las imágenes se observa a cómo los armados con chompas de la Policía Judicial se bajan de un automóvil y se llevan a la fuerza al ciudadano.

Dos de ellos se encontraban encapuchados y el otro solo usaba una gorra. La víctima intetaba abrir la puerta del estacionamiento cuando fue neutralizados por los secuestradores.

Familiares corrieron detrás de ellos para intentar evitar el secuestro, pero no pudieron intervenir porque los hombres estaban armados. De inmediato, empezaron a retroceder y entre gritos y temor, vieron como el vehículo, todavía con la puerta abierta, se alejaba del lugar.

La víctima es un comerciante que no había recibido amenazas previas, según pudo conocer Teleamazonas. Hasta las 11: 00 del martes 28 de octubre se desconoce la ubicación del hombre y tampoco se ha detenido a sospechosos del hecho.

Incursión de falsos policías en La Alborada

El primer hecho que involucra a falsos policías en octubre del 2025 y que fue captado por cámaras ocurrió en el sector de la Alborada, norte de Guayaquil.

También cuatro hombres con la misma vestimenta policial usaron un vehículo para trasladarse y cometer un delito. Los asaltantes estacionaron el vehículo en plena vía en el portón de la garita, mientras buscaban algo. Al no conseguirlo huyeron sin problema.