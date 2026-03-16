Decenas de detenidos en el primer día de toque de queda en cuatro provincias de Ecuador

Policia y Fuerzas Armadas ejecutaron recorridos en el inicio del toque de queda.

Decenas de personas han sido detenidas el primer día de la aplicación del toque de queda focalizado en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Guayas y Los Ríos.

De acuerdo con información compartida por el ministro del Interior, John Reimberg, este lunes 16 de marzo de 2026, se reportan los primeros aprehendidos durante los operativos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Aunque las autoridades no han detallado los resultados de los operativos durante el toque de queda, un equipo de Teleamazonas acompañó a las autoridades en varios puntos y constató que se tratan de decenas de personas irrespetando la medida restrictiva.

Durante el toque de queda la Policía allanó una vivienda y detuvo a un presunto expendedor de droga en Guayaquil. Las autoridades hallaron indicios que fueron decomisados para la investigación respectiva.

Durante esta fase del toque de queda se han ejecutado otros allanamientos, pero las fuerzas del orden no han detallado los resultados.

Destruyen inmueble en Durán utilizado por GDO

Durante la madrugada también se ejecutó una intervención en una vivienda ubicada en el sector El Arbolito, en el cantón Durán, que se utilizaba como punto estratégico de vigilancia por integrantes del del Grupo de Delincuencia Organizada CK.

Según información del Ministerio de Defensa, el inmueble pertenece a alias “Bob Marley”, cabecilla de la facción CK BM, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel del Encuentro.

En el lugar se identificó infraestructura tecnológica empleada para controlar accesos y movimientos en el sector; las autoridades hallaron cámaras de videovigilancia tipo bala y domo, equipos de comunicación y transmisión de señal, módems de internet, además de armas blancas, municiones de diferentes calibres, y varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización.

De manera paralela, en el sector Fincas Delia, en Durán, mediante información de inteligencia militar se localizó un área utilizada por el mismo GDO CK para retener a víctimas de secuestro y extorsión. En el lugar se identificó una estructura improvisada construida con caña y madera, utilizada como sitio clandestino de cautiverio.

¿Cómo se sanciona el incumplimiento del toque de queda?

Durante el toque de queda únicamente podrán movilizarse trabajadores de salud, miembros de la fuerza pública, personal de emergencias y entidades de seguridad complementaria.

El incumplimiento del toque de queda puede acarrear sanciones penales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El artículo 282 establece que el desacato de esta medida hace que se configure el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. Ese ilícito se sanciona con una pena privativa de libertad de entre uno y tres años.

Además, si una persona intenta evadir los controles o se resiste a las disposiciones de las autoridades durante el toque de queda, los agentes podrán intervenir para neutralizar la situación.