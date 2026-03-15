¿Cómo se sanciona el incumplimiento del toque de queda focalizado en Ecuador?

Incumplir el toque de queda en cuatro provincias puede implicar hasta tres años de prisión

Desde las 23:00 de este domingo 15 de marzo de 2026 rige un toque de queda focalizado en cuatro provincias de Ecuador como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar la seguridad.

La restricción de movilidad se aplica en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida establece que la circulación de personas y vehículos estará prohibida entre las 23:00 y las 05:00 durante 15 días, hasta el 31 de marzo.

Durante ese horario, únicamente podrán movilizarse trabajadores de salud, miembros de la fuerza pública, personal de emergencias y entidades de seguridad complementaria.

Sanción por incumplir el toque de queda

El incumplimiento del toque de queda puede acarrear sanciones penales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El artículo 282 establece que el desacato de esta medida hace que se configure el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. Ese ilícito se sanciona con una pena privativa de libertad de entre uno y tres años.

Además, si una persona intenta evadir los controles o se resiste a las disposiciones de las autoridades durante el toque de queda, los agentes podrán intervenir para neutralizar la situación.

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