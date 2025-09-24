Detienen a extranjeros por robo de tanques de gas que presumen usarían en ataque en protestas

En Riobamba, la Policía Nacional detuvoa cuatro venezolanos, que robaron un camión lleno con 50 tanques de gas y secuestraron a su conductor.

El Ministerio del Interior informó este miércoles 24 de septiembre del 2025 la detención de cuatro ciudadanos venezolanos, que supuestamente robaron un camión con cincuenta cilindros de gas de uso doméstico, con los que presume que iban a perpetrar atentados en el marco de las protestas contra el Gobierno.

En su cuenta de la red social X, el Ministerio informó que la detención se dio en Riobamba, en Chimborazo. Se trató de 4 venezolanos, que robaron un camión lleno con 50 tanques de gas y secuestraron a su conductor.

Durante la operación policial, según el Ministerio, se rescató a la víctima y se decomisó 3 celulares, 1 680 dosis de marihuana y 730 dosis de pasta de base de cocaína. Los detenidos en el operativo FICE 0782 son: Neilwill Cristopher B. M., Frank Reinaldo R.R., Ángel Luis M.S. y Ángel José C.P., Fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que el gas, presumiblemente iba a ser utilizado para realizar atentados explosivos, en el contexto de las protestas. "Estos delincuentes serán puestos a órdenes de la justicia para su debido proceso. La audiencia de formulación de cargos será hoy", añadió el jefe de la cartera del Interior.

Reimberg agregó que "no habrá impunidad para quien pretenda atentar contra el Estado, el orden y la seguridad" en Ecuador, donde -en otras ocasiones y otros contextos- se ha registrado el uso de cilindros de gas para perpetrar atentados.