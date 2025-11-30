Detienen en Ibarra a hombre que transportaba más de 700 tacos de dinamita en un camión

Un ciudadano fue detenido por conducir un camión cargado con explosivos

La Policía detuvo el sábado, 29 de noviembre del 2025, a un hombre que transportaba en un camión "grandes cantidades de material explosivo de alto poder destructivo" que provenía de Perú y que tenía como destino final Colombia, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El hombre fue detenido en Ibarra, de la provincia de Imbabura, y, según explicó Reimberg, la modalidad de adquisición de dichos explosivos está dentro de "un esquema de tráfico internacional ilícito de armas, municiones y explosivos no autorizados".

Los explosivos son ingresados clandestinamente a Ecuador desde Perú y posteriormente cruzaron todo el país hacia Carchi, en la frontera con Colombia. Además, la Policía confirmó que en total se hallaron 749 tacos de dinamita.

Esta material peligroso e ilegal estaba oculto en las paredes posteriores de un camión. Se usaron paredes de doble fondo con mallas para cubrir los tacos de dinamita.

"Finalmente (van) a territorio colombiano, donde serían empleados por grupos armados irregulares en la ejecución de acciones terroristas", precisó el ministro en su cuenta de la red social X.

Al hombre se le incautó emulsión encartuchada que está clasificado como "explosivo inestable y de alta peligrosidad", comunicó el ministro, que agregó que el detenido fue llevado ante la justicia para su debido procesamiento.