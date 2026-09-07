Alias ‘Gerente’ es condenado a 13 años por lavado de activos

Alias 'Gerente', fue condenado a 13 años de prisión por lavado de activos en el caso Comandos de la Frontera.

Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera en Ecuador, fue condenado a 13 años de prisión por lavado de activos.

La sentencia fue dictada este domingo 6 de septiembre de 2026 por un Tribunal de Garantías Penales. La misma pena fue impuesta a otras 13 personas, mientras que Mentor A. recibió 10 años de cárcel.

En total, la Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria contra 15 personas naturales y cinco empresas.

Cerca de USD 398 millones bajo investigación

La investigación identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente USD 397,8 millones entre 2015 y 2025.

Según la Fiscalía, los recursos tendrían como origen el tráfico internacional de drogas y habrían sido introducidos al sistema financiero para darles apariencia de legalidad.

Para hacerlo, los procesados utilizaron empresas y actividades económicas, entre ellas compañías relacionadas con el transporte pesado, la ganadería y la construcción.

La investigación comenzó después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitiera un reporte sobre operaciones inusuales e injustificadas.

¿Cómo se movía el dinero?

Las investigaciones detectaron depósitos en efectivo, cheques, transferencias, giros desde y hacia el exterior y créditos bancarios que habrían sido pagados anticipadamente.

Con estos recursos también se habrían adquirido vehículos, bienes y enseres por cerca de USD 3 millones, además de ganado valorado en aproximadamente USD 8 5 millones.

Fiscalía también identificó bienes inmuebles cuyos valores iban desde aproximadamente USD 200 000 hasta USD 20 millones por procesado.