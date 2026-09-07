Alias ‘Gerente’ es condenado a 13 años por lavado de activos
La Fiscalía identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente USD 397,8 millones dentro del caso Comandos de la Frontera.
Alias 'Gerente', fue condenado a 13 años de prisión por lavado de activos en el caso Comandos de la Frontera.
John Reimberg.
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Actualizada:
07 sep 2026 - 06:36
Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera en Ecuador, fue condenado a 13 años de prisión por lavado de activos.
La sentencia fue dictada este domingo 6 de septiembre de 2026 por un Tribunal de Garantías Penales. La misma pena fue impuesta a otras 13 personas, mientras que Mentor A. recibió 10 años de cárcel.
En total, la Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria contra 15 personas naturales y cinco empresas.
Cerca de USD 398 millones bajo investigación
La investigación identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente USD 397,8 millones entre 2015 y 2025.
Según la Fiscalía, los recursos tendrían como origen el tráfico internacional de drogas y habrían sido introducidos al sistema financiero para darles apariencia de legalidad.
Para hacerlo, los procesados utilizaron empresas y actividades económicas, entre ellas compañías relacionadas con el transporte pesado, la ganadería y la construcción.
La investigación comenzó después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitiera un reporte sobre operaciones inusuales e injustificadas.
¿Cómo se movía el dinero?
Las investigaciones detectaron depósitos en efectivo, cheques, transferencias, giros desde y hacia el exterior y créditos bancarios que habrían sido pagados anticipadamente.
Con estos recursos también se habrían adquirido vehículos, bienes y enseres por cerca de USD 3 millones, además de ganado valorado en aproximadamente USD 8 5 millones.
Fiscalía también identificó bienes inmuebles cuyos valores iban desde aproximadamente USD 200 000 hasta USD 20 millones por procesado.
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