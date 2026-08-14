Dos detenidos y un arsenal: operativo golpea a presuntos grupos armados en Imbabura
Fusiles, más de 400 municiones, chalecos de combate, prendas similares a las utilizadas por bandas fueron encontradas durante el operativo Atlas 85, ejecutado en Imbabura.
Capturados durante el operativo Atlas 85, realizada en Imbabura.
John Reimberg.
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Actualizada:
14 ago 2026 - 06:36
El Bloque de Seguridad detuvo en flagrancia a dos personas que, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, serían presuntos integrantes y colaboradores de grupos irregulares armados vinculados al control de actividades de minería ilegal en Cielito y La Merced de Buenos Aires.
Una camioneta encendió las alertas
Durante la intervención, policías y militares retuvieron una camioneta de placas UBB-0153. En su interior encontraron inicialmente una pistola, un alimentador, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, un celular y un arma blanca.
Pero los indicios no terminaron ahí. Como parte del operativo también se incautó un fusil, 119 municiones calibre 5.56 y 291 municiones calibre 7.62, además de ocho alimentadores FAL calibre 7.62 y otros cuatro calibre 5.56.
Chalecos, ropa y herramientas para minería
Los uniformados también encontraron tres chalecos de combate, 20 buzos, 12 pantalones, dos chompas y nueve mochilas que, según las autoridades, son similares a prendas utilizadas por grupos irregulares. A la lista se sumaron un paquete de cocaína, otro celular y herramientas para actividades mineras.
Las autoridades relacionan a los dos detenidos con estructuras que presuntamente tendrían participación en el control de actividades de minería ilegal en sectores de Imbabura.
Los detenidos quedaron a órdenes de la justicia
Las dos personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el debido proceso. Hasta el momento, el Gobierno no ha informado públicamente a qué grupo irregular específico pertenecerían.
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