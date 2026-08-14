Dos detenidos y un arsenal: operativo golpea a presuntos grupos armados en Imbabura

El Bloque de Seguridad detuvo en flagrancia a dos personas que, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, serían presuntos integrantes y colaboradores de grupos irregulares armados vinculados al control de actividades de minería ilegal en Cielito y La Merced de Buenos Aires.

Una camioneta encendió las alertas

Durante la intervención, policías y militares retuvieron una camioneta de placas UBB-0153. En su interior encontraron inicialmente una pistola, un alimentador, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, un celular y un arma blanca.

Pero los indicios no terminaron ahí. Como parte del operativo también se incautó un fusil, 119 municiones calibre 5.56 y 291 municiones calibre 7.62, además de ocho alimentadores FAL calibre 7.62 y otros cuatro calibre 5.56.

Chalecos, ropa y herramientas para minería

Los uniformados también encontraron tres chalecos de combate, 20 buzos, 12 pantalones, dos chompas y nueve mochilas que, según las autoridades, son similares a prendas utilizadas por grupos irregulares. A la lista se sumaron un paquete de cocaína, otro celular y herramientas para actividades mineras.

Las autoridades relacionan a los dos detenidos con estructuras que presuntamente tendrían participación en el control de actividades de minería ilegal en sectores de Imbabura.

Indicios recabados durante el operativo Atlas 85, que se realizó en Imbabura. John Reimberg. Indicios recabados durante el operativo Atlas 85, que se realizó en Imbabura. John Reimberg. Indicios recabados durante el operativo Atlas 85, que se realizó en Imbabura. John Reimberg.

Los detenidos quedaron a órdenes de la justicia

Las dos personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el debido proceso. Hasta el momento, el Gobierno no ha informado públicamente a qué grupo irregular específico pertenecerían.