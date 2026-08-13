¿Quién está detrás del casco? Quito identificará a repartidores de delivery con un QR

Los repartidores de aplicaciones de delivery que circulan por Quito podrán ser identificados mediante un código QR digital, como parte de una nueva medida de seguridad impulsada por el Municipio.

La propuesta busca que exista mayor información sobre quién realiza las entregas en la ciudad.

¿Cómo funcionará el QR?

La herramienta permitirá que cada repartidor registrado cuente con una identificación digital mediante QR. Al escanear el código, la ciudadanía podrá comprobar que la persona que llega a realizar una entrega se encuentra registrada en el sistema.

¿Qué deberán hacer los repartidores?

El sistema contempla un proceso de registro e identificación de quienes trabajan realizando entregas en Quito. La información permitirá generar el código digital que servirá para verificar al repartidor.

Una herramienta más, no una garantía de seguridad

El QR permitirá verificar información, pero no reemplaza las precauciones que deben mantener los usuarios al recibir un pedido. La nueva herramienta busca principalmente aumentar la trazabilidad y facilitar la identificación de quienes realizan esta actividad.

Con esta medida, Quito apuesta por ordenar un servicio que ya forma parte de la vida diaria de miles de personas y, al mismo tiempo, darles a los usuarios una opción adicional para saber quién está del otro lado de la puerta cuando llega su pedido.