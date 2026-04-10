Ecuador deporta a ciudadano colombiano por considerarlo "amenaza para la seguridad"

Las autoridades deportaron a un ciudadano colombiano con antecedentes penales por considerarlo "amenaza para la seguridad pública y el orden del Estado".

Según la información del Ministerio del Interior, el ciudadano registraba antecedentes por tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

Las autoridades señalaron además, que sobre el procesado pesaba una orden de captura vigente en Cali, Colombia, por delito de violencia contra servidor público.

Otros antecedentes penales del ciudadano

De acuerdo con la información, el individuo fue capturado en diciembre de 2024 en Valle del Cauca, Colombia, por tráfico y porte de estupefacientes, y en julio del mismo año en Antioquia por el mismo delito.

Asimismo, en diciembre de 2021 fue detenido por porte y tenencia de armas de fuego.