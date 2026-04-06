Pasos para denunciar delitos o violencia a través del código QR de la cédula de identidad

A través del Código QR de la cédula se podrá denunciar hechos delictivos en Ecuador

La Policía Nacional habilitó un nuevo canal para denunciar hechos delictivos y casos de violencia en Ecuador. El anuncio se hizo este lunes 6 de abril de 2026.

Se habilitó la posibilidad de reportar actos delictivos escaneando el código QR que aparece en la parte baja de la cédula de ciudadanía.

Ahí se puede describir el lugar, fecha y detalles del hecho, e incluso adjuntar fotografías o videos. Según la Policía, la enformación que sea proporcionada será manejada con absoluta confidencialidad.

"A través del código QR de tu cédula puedes denunciar hechos delictivos que ocurran en tu barrio", informó la entidad de seguridad.

Pasos para denunciar con el QR de la cédula