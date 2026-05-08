Rusia y Ucrania pactan tregua de tres días mediada por Donald Trump

Rusia anuncia una tregua para el 8 y 9 de mayo y espera que Ucrania la secunde

Rusia y Ucrania confirmaron una tregua temporal de tres días mediada por Estados Unidos, que se extenderá del 9 al 11 de mayo, coincidiendo con las celebraciones rusas por el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial.

El presidente Donald Trump anunció que ambas naciones aceptaron el cese al fuego y aseguró que podría representar “el principio del fin” del conflicto iniciado en 2022.

Como parte del acuerdo, Moscú y Kiev también concretarán un intercambio de 1.000 prisioneros de guerra por cada lado.

Tras el anuncio, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ordenó no atacar el desfile militar previsto en la Plaza Roja de Moscú durante las conmemoraciones del 9 de mayo.

Pese al acuerdo, durante las últimas horas continuaron reportándose ataques con drones y bombardeos entre ambos países, mientras las tensiones se mantienen activas en distintas regiones del frente de guerra.