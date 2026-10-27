Ecuador e Italia acuerdan cooperación contra el crimen organizado y el lavado de activos

Ecuador fortalece agenda de seguridad internacional tras reuniones con autoridades en Italia este lunes 26 y martes 27 de octubre de 2026.

El ministro del Interior, John Reimberg, participó en varias reuniones en Italia para afianzar los lazos de cooperación internacional e implementar estrategias conjuntas en materia de seguridad, inteligencia financiera y control penitenciario.

Dentro del marco de la Agenda Italia, el titular de la cartera de Estado se reunió con su homólogo italiano, Matteo Piantedosi.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron cuatro ejes estratégicos centrados en la lucha contra el narcotráfico, el combate a la trata de personas y la neutralización del crimen organizado transnacional.

Asimismo, la asistencia técnica para la capacitación en temas del sistema penitenciario.

Seguimiento al lavado de dinero

Como parte de la jornada de trabajo, el ministro Reimberg participó además de una reunión con Alessio Nardi, asesor político en materia de política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

En este espacio, las delegaciones trataron temas clave como el rastreo de las rutas del dinero ilícito vinculado al lavado de activos.

También el fortalecimiento e intercambio de equipamiento tecnológico para las fuerzas de orden y la continuidad de los convenios bilaterales de cooperación vigentes entre ambas naciones.

El Ministerio del Interior destacó que la consolidación de estos canales de diálogo internacional resulta fundamental para articular mecanismos directos contra la delincuencia organizada y las redes delictivas financieras que operan a escala global.