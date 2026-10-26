Muere un preso de la cárcel del Encuentro tras ser trasladado a un hospital de Guayaquil

Imagen Referencial. Carlos José Muñoz, privado de libertad de la cárcel del Encuentro, falleció este lunes 26 de octubre tras ser trasladado a un hospital de Guayaquil.

Un privado de libertad de la cárcel del Encuentro, falleció este lunes 26 de octubre de 2026, luego de ser trasladado a una casa de salud en Guayaquil.

Se trata de Carlos José Muñoz, quien permanecía recluido en el Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.º 1, más conocido como la cárcel del Encuentro.

Según publicó Primicias, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó el fallecimiento y lo relacionó con complicaciones en su estado de salud.

Sin embargo, hasta las 18:30 de este lunes 26 de octubre, el SNAI no había emitido un pronunciamiento público oficial sobre el caso.

¿Qué se conoce sobre la muerte de Carlos Muñoz?

De acuerdo con la información difundida por Primicias, el privado de libertad recibió atención médica inicialmente en el policlínico del centro penitenciario.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil, donde recibió atención especializada y fue sometido a una intervención quirúrgica.

Según la versión del SNAI recogida por ese medio, su condición de salud se agravó y posteriormente falleció. La causa exacta de la muerte deberá establecerse mediante la autopsia correspondiente.

Muñoz habría presentado un cuadro de apendicitis, tres días antes de su fallecimiento, se comunicó con su esposa para informarle sobre su traslado al hospital.

Ese medio también señaló que fotografías anteriores a su muerte evidenciarían un deterioro de su estado físico. No obstante, no existe una confirmación oficial de que la desnutrición haya sido una causa del fallecimiento.