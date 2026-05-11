¿Quiénes son las víctimas de la balacera en el centro de Guayaquil el día de las Madres?

Imagen de la escena del triple crimen en las calles Esmeraldas y Pedro Pablo Gómez, centro de Guayaquil, el 10 de mayo de 2026.

Luego de 24 horas de la balacera en las calles Esmeraldas y Pedro Pablo Gómez, centro de Guayaquil, que dejó tres personas asesinadas y dos heridas, se conoce más detalles sobre el caso.

Según informes policiales, los sicarios venían siguiendo a las víctimas desde hace varias cuadras. Ambos grupos se movilizaban en vehículos.

La balacera dejó más de 20 orificios de bala en edificios del sector y daños en automotores estacionados en el sitio al momento del ataque.

Perfil de las víctimas

La Policía Nacional identificó a cada una de las víctimas del atentado:

Carlos Arturo Carrillo Mora (25 años): Integrante de los Lobos, controlaba la venta de droga en las Casas colectivas del centro de guayaquil. Ya había sido objetivo de otros atentados de agrupaciones rivales.

Integrante de los Lobos, controlaba la venta de droga en las Casas colectivas del centro de guayaquil. Ya había sido objetivo de otros atentados de agrupaciones rivales. Darlyen Nicole Agraces Camejo (33 años): Emprendedora e influencer. Fue integrante del grupo de tecnocumbia Alta Tensión hasta 2023. Al momento del ataque, estaba en una videollamada.

Emprendedora e influencer. Fue integrante del grupo de tecnocumbia Alta Tensión hasta 2023. Al momento del ataque, estaba en una videollamada. Geovanny Mickeyro Muñoz Yunda (30 años): Registraba un antecedente penal. La causa abierta en Santo Domingo de los Tsáchilas, en 2023, fue archivada.

Registraba un antecedente penal. La causa abierta en Santo Domingo de los Tsáchilas, en 2023, fue archivada.



De los heridos, Camila Lisbeth Contreras Borja y Luis Alexander Campozano Garcés (víctima colateral) no hay información.

Personal de Criminalística recogió 92 casquillos en la escena del crimen, por el que un sujeto fue detenido mientras las investigaciones continúan.