WhatsApp prueba en Ecuador un importante cambio en los Estados

WhatsApp anunció el inicio de una prueba limitada en Ecuador con una nueva función que cambia la ubicación de los Estados dentro de la aplicación.

La plataforma comenzó a mostrar las actualizaciones de Estados en la parte superior de la pestaña de Chats, con el objetivo de hacerlas más visibles para los usuarios antes de que desaparezcan en 24 horas.

¿Por qué Ecuador?

Según el equipo de comunicaciones de WhatsApp para América Latina, la prueba se realiza con un grupo reducido de usuarios ecuatorianos debido a la fuerte comunidad que utiliza la aplicación en el país y a la calidad de la retroalimentación que esperan recibir.

La nueva experiencia llegará de forma gradual durante las próximas semanas.

¿Qué cambia?

Con esta actualización:

Los Estados aparecerán en la parte superior de la pestaña de Chats

Solo se mostrarán publicaciones orgánicas de contactos

Los usuarios podrán minimizar la bandeja deslizando hacia abajo

También será posible ocultar actualizaciones de contactos específicos

WhatsApp aclara tema de privacidad

La compañía aseguró que esta prueba no modifica la privacidad de los mensajes, llamadas ni Estados.

El test busca analizar si una mayor visibilidad ayuda a que más personas consuman el contenido compartido por sus contactos antes de que desaparezca automáticamente.