Volcamiento en la av. Mariscal Sucre causa congestión en Quito este lunes 18 de mayo

Un vehículo se volcó en la av. Mariscal Sucre, en el norte de Quito, la tarde de este lunes 18 de mayo de 2026.

Un automóvil se volcó la tarde de este lunes 18 de mayo de 2026 en la avenida Mariscal Sucre (Occidental). El siniestro de tránsito ocurrió en el sector de La Comuna, en el norte de Quito.

Según información del ECU 911, la alerta ingresó a las 15:48. Tras la emergencia, se coordinó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito para atender el incidente vial.

Personal de socorro informó que el siniestro involucró a un vehículo que quedó volcado sobre la calzada. Como resultado, una persona sufrió heridas y recibió atención prehospitalaria en el lugar de la emergencia.

Tráfico parcialmente habilitado en la avenida Occidental

Las autoridades de tránsito detallaron que la circulación vehicular en la avenida Occidental se encuentra parcialmente habilitada en sentido sur-norte, mientras continúan las labores de atención y control en la zona.

El ECU 911 recomendó a los conductores manejar con precaución, reducir la velocidad y respetar las señales de tránsito para evitar nuevos incidentes.