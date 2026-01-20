Cruce de balas en intento de secuestro de una mujer en Cuenca deja un detenido

En video se registró el tenso momento cuando agentes policiales intentaron detener a un hombre de nacionalidad extranjera que estaría involucrado en un homicidio.

Los agentes policiales del Distrito Cuenca Norte detuvieron al hombre en un vehículo reportado como involucrado en el secuestro de una mujer.

La alerta del posible secuestro ingresó al ECU 911, lo que permitió la acción coordinada de la unidades policiales para la localización del vehículo sospechoso y la captura de un ciudadano extranjero en el parque Jacaranda, en el norte de Cuenca.

En el video se observa como los agentes de policía piden reiteradamente al conductor que baje del vehículo, pero este se resiste, e incluso amenaza con arrollar a los agentes que realizan disparos disuasivos en las llantas del automotor.

El hombre desconoce la orden y emprende la marcha, por lo que los agentes se ven forzados a realizar disparos que rompen los parabrisas del vehículo.

Tras lograr la interceptación del automotor los agentes capturan al sospechoso identificado como, Cleidermar M.H., de nacionalidad venezolana, quien estaría involucrado no solo en el secuestro de la mujer, sino en un caso de homicidio.

Ministros de Estado en Cuenca

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, llegaron a Cuenca este martes 20, para informar sobre los operativos de seguridad que se ejecutan en el marco del Plan de Ofensiva Total.

Por su parte, el alcalde Cristian Zamora, en un mensaje de su cuenta de X, cuestionó a Morillo y pidió que informe a Cuenca en qué han invertido de los presupuestos ordinarios y del extraordinario del 3% del IVA para la seguridad, "porque no vemos nada".

Zamora recordó que "solo en octubre del 2025 se dieron seis sicariatos y dos en noviembre, casi en seguidilla"; que calificó de "insólito" en Cuenca.