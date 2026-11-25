El Ejército Ecuatoriano desarticuló un campamento irregular con capacidad para unas 25 personas en el sector Mina El Olivo, cantón Urcuquí, en Imbabura.

Un enfrentamiento armado se registró durante una operación militar ejecutada en el sector Mina El Olivo, en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, donde el Ejército Ecuatoriano desarticuló una base logística vinculada a la minería ilegal y economías ilícitas.

De acuerdo con el informe institucional difundido este miércoles 25 de noviembre de 2026, durante el rastrillaje los uniformados fueron atacados con disparos por presuntos integrantes de grupos armados irregulares.

Tras la respuesta del personal militar, los sospechosos huyeron de la zona.

Al asegurar el perímetro, los soldados encontraron un campamento clandestino conformado por ocho cambuches, con capacidad para albergar a cerca de 25 personas.

Armamento, prendas extranjeras e indicios

Durante el registro del campamento, los militares incautaron municiones, equipos tácticos, documentación y herramientas utilizadas para la extracción ilícita de minerales:

160 municiones calibre 7.62 mm y 92 municiones calibre 5. 56 mm (en cinta eslabonada)

Tres alimentadores para fusil FAL

Un chaleco táctico, una mochila militar y prendas negras.

Un uniforme de origen colombiano y una cédula de ciudadanía colombiana a nombre de Jorge C.

Dos teléfonos celulares y dos cargadores.

Aproximadamente 50 gramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (presunta marihuana)

12 carpas tipo iglú, 10 colchonetas, 12 mochilas, cobijas y 100 metros de plástico negro

Siete cocinetas industriales, dos cilindros de gas y herramientas para minería ilegal

Según la estimación militar,la intervención representa una afectación económica de alrededor de USD 35 000 dólares para las estructuras criminales que operan en el sector.

Todo el material decomisado fue entregado a las autoridades competentes para el inicio de los trámites legales correspondientes.