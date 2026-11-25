Boca Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentan este miércoles 25 de noviembre de 2026 en el estadio Alberto J. Armando "La Bombonera" de Buenos Aires, en el cruce correspondiente a los octavos de final de la Primera División de Argentina. El compromiso a partido único arrancará a las 19:00 (hora de Ecuador) y contará con la transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

El cuadro xeneize llega a esta instancia eliminatoria en un momento anímico inmejorable, tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026 al vencer 2-0 a Atlético Mineiro. Ahora, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena buscan trasladar ese envión al ámbito local para avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura frente a su público.

Para este duelo decisivo en casa, el cuerpo técnico azul y oro apostaría por una alineación estelar encabezada por Álvaro Montero en el arco y Leandro Paredes como eje en el mediocampo. En la zona ofensiva, Boca Juniors confiará en el desequilibrio del colombiano Sebastián Villa y la capacidad goleadora del uruguayo Miguel Merentiel.

Por su parte, Independiente Rivadavia arriba a territorio porteño con el objetivo de dar la sorpresa en una llave sin margen de error. El conjunto mendocino, comandado por Alfredo Berti, apuesta por el orden táctico y la contundencia de su capitán y referente en ataque, el delantero paraguayo Alex Arce.

El partido será dirigido por el árbitro Luis Lobo Medina y definirá a uno de los clasificados a la ronda de los ocho mejores del certamen argentino. En caso de igualdad durante los noventa minutos reglamentarios, la serie se resolverá mediante lanzamientos desde el punto penal.

Más allá del desenlace en este certamen, el calendario no da tregua al elenco de la Ribera en la recta final de la temporada. Tras el compromiso ante la Lepra mendocina, Boca Juniors deberá enfocarse en la gran final de la Copa Argentina 2026 frente a Platense, programada para el próximo miércoles 2 de diciembre a las 18:00 (hora de Ecuador).